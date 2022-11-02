Миссия РФ при ООН: рост числа беженцев в мире связан с безответственной политикой Запада

Заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Геннадий Кузьмин отметил, что "расширение географии конфликтов, бедность, экономическое неравенство продолжают порождать исход населения из стран их происхождения"

ООН, 2 ноября. /ТАСС/. Увеличение числа беженцев в мире зачастую связано с безответственной политикой западных государств, почуявших вкус к насаждению своего диктата и геополитическим экспериментам с более слабыми странами. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Расширение географии конфликтов, бедность, экономическое неравенство продолжают порождать исход населения из стран их происхождения, - отметил дипломат. - При этом причины таких негативных явлений зачастую лежат в безответственной политике западных государств, почуявших вкус к насаждению своего диктата и геополитическим экспериментам с более слабыми странами".

"Разграблены ресурсы африканских государств и задушена их экономическая самостоятельность, военной силой развалена государственность Ливии, под оккупацией находится часть Сирии, брошен на произвол судьбы Афганистан с одновременным изъятием, а точнее кражей его национальных активов, - сказал Кузьмин. - Все эти страны и регионы - очаги массовой миграции".