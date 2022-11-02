Мезенцев: быстрая и точная реакция МИД РФ на фейки должна стать примером для структур СНГ

Госсекретарь Союзного государства отметил, что противостоянию дезинформации важно уделять достаточное внимание

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Оперативная и точная реакция МИД России на дезинформацию должна стать примером противостояния фейкам на пространстве СНГ и Союзного государства (СГ) Белоруссии и России. Об этом заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев, выступая в среду на медиафоруме СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".

"То, как сегодня внешнеполитическое ведомство реагирует очень оперативно, быстро и точно на фейки, я бы сказал, информационные фантомы, для нас пример", - сказал Мезенцев.

Он отметил, что противостоянию дезинформации важно уделять достаточное внимание. "Мы знаем, что у телеэкрана по-прежнему, пусть молодежи все меньше и меньше, но собирается очень много людей, это миллионы людей. И очень важно, чтобы эти миллионы людей не хотели выключить телевизор или погасить монитор компьютера, потому что они устали уже от информации примерно на одну тему. Давайте вместе подумаем, как эту линейку сделать более широкой", - пояснил госсекретарь СГ.

По его словам, и пространство СНГ, и пространство Союзного государства - "это родная для миллионов людей земля, с которой связаны тысячи событий в масштабе судеб этих людей".

"Это не может быть забыто, кто бы как к этому нас ни подталкивал и ни призывал. Это не только сфера интересов каждой из стран СНГ, это уважение той сердечной боли, тех дружеских связей, товарищества, партнерства, взаимной работы и строительства единой страны, которые мы даже по прошествии тридцати лет после краха Советского Союза не имеем права забыть. А не имея права забыть, мы имеем право об этом напоминать и говорить, опираясь на конкретные дела, нынешнюю практику, в том числе противостояние тому давлению, которое есть, и попыткам нас разорвать", - заключил Мезенцев.