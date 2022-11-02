Небензя заявил, что санкции США бросают вызов системе международных отношений

По словам постпреда РФ при ООН, Россия последовательно выступает против незаконных американских мер в отношении Кубы

ООН, 2 ноября. /ТАСС/. США пытаются превратить свои незаконные односторонние санкции в глобальный инструмент принуждения несогласных к исполнению воли Вашингтона. Об этом заявил в среду на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по проекту резолюции о снятии эмбарго США с Кубы постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Вашингтон пытается придать пресловутой "доктрине Монро" глобальный охват, а незаконным односторонним санкциям - статус инструмента принуждения несогласных к выполнению своей воли, - сказал он. - Куба - яркий пример порочности этой пагубной практики, используемой США исключительно для решения своих узкокорыстных конъюнктурных задач при полном игнорировании не только геополитических реалий, но и элементарных нравственных принципов".

"Рассматриваем эту противозаконную практику не иначе как вызов для всей системы международных отношений, подрывающий основы глобальной и региональной стабильности, и попыткой выдать рестрикции нормой межгосударственного общения, - продолжил Небензя. - Это, по сути, экономический терроризм. Считаем, что генеральный секретарь ООН, в чьи обязанности входит содействие выполнению решений Генассамблеи ООН, должен уделить особое внимание этому вопросу".

Небензя подчеркнул, что Россия последовательно выступает против незаконных американских мер в отношении Кубы. "Россия вместе с подавляющим большинством членов мирового сообщества, как и прежде, твердо и последовательно выступает за незамедлительную отмену нелегитимной блокады Кубы", - добавил он.