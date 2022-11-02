Кабулов: США "пытаются купить" лояльность стран Центральной Азии для их отрыва от России

Как указал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, параллельно американцы шантажируют руководство движения "Талибан" угрозой удара по ним с беспилотников, побуждая к дистанцированию от России и Китая

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются подкупить страны Центральной Азии с целью их отрыва от России. Об этом говорится в статье спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД Замира Кабулова, опубликованной в среду в "Независимой газете".

"Вместе с британскими подельниками американцы всемерно способствуют усилению позиций и деструктивного потенциала афганского крыла "Исламского государства" (ИГ, признано в РФ террористической организацией), которое рассматривается как инструмент давления на соседние центральноазиатские государства с целью их отрыва от России", - говорится в статье. "Лояльность последних пытаются просто купить, например суля различные материальные выгоды, такие как передача "в дар" уже находящейся там американо-натовской техники, вывезенной спасавшимися военнослужащими рухнувшего республиканского режима", - подчеркнул Кабулов.

Как указал дипломат, параллельно американцы шантажируют руководство движения "Талибан" (запрещено в РФ) угрозой удара по ним с беспилотников, побуждая к дистанцированию от России и Китая. "В последнем случае от Кабула требуют не ограничивать деятельность окопавшихся в Афганистане уйгурских боевиков из так называемого Исламского движения Восточного Туркестана, признанного террористическим в РФ", - пояснил он.

По его словам, для придания этим действиям видимости "широкой международной поддержки" Вашингтон организует "междусобойчики со своими послушными сателлитами", спонсирует "сходки беглых афганских оппозиционеров", тайно финансирует вооруженное сопротивление кабульским властям. "Такая линия обслуживается ангажированными западными СМИ, к которым пристраиваются и отдельные их российские единомышленники из числа "диванных" экспертов по афганской проблематике, никогда не бывавших на этой многострадальной земле, в расчете на спонсорские подачки со стороны зарубежных хозяев", - добавил Кабулов.