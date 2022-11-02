Захарова: РФ осуждает продолжающуюся в Латвии вакханалию по сносу советских мемориалов

Как заявила официальный представитель МИД РФ, Латвия сносом советских памятников демонстрирует, что сведение исторических счетов с РФ является смыслом ее существования

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия решительно осуждает продолжающуюся в Латвии вакханалию по уничтожению советского мемориального наследия. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Решительно осуждаем продолжающуюся в Латвии вакханалию по уничтожению советского мемориального наследия: "Кургана Дружбы" - трехстороннего комплекса партизанской славы, воздвигнутого на стыке границ России, Белоруссии и Латвии, двух памятников советским солдатам в Даугавпилсе и других. На протяжении многих лет здесь собирались ветераны, чтобы вспомнить своих погибших товарищей", - сказала дипломат.

Такими действиями, по словам Захаровой, "националистическая правящая верхушка Латвии в очередной раз продемонстрировала, что сведение исторических счетов с Россией и русскоязычными жителями этой прибалтийской страны является смыслом ее существования". "Ставится цель стереть народную память о священной войне против фашизма. Но сделать это никому и никогда не удастся", - отметила Захарова.

Демонтаж советских мемориалов, как подчеркнула дипломат, "происходит вопреки международным и двусторонним обязательствам Латвии". Официальный представитель МИД напомнила, что 26 августа Комитет ООН по правам человека призвал Латвию "воздержаться от сноса памятников и обеспечить сохранность частей уже снесенных монументов", однако мнение этой профильной структуры ООН было цинично проигнорировано официальной Ригой.

По словам Захаровой, не помог остановить волну вандализма в Латвии и иск мэра Даугавпилса в Конституционный суд Латвии о признании незаконным демонтаж памятников. "Более того, с особой жестокостью были подавлены полицией многочисленные протесты жителей этого города против сноса монументов", - добавила дипломат.