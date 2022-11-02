Рогов: нацбатальон "Кракен" действует как заградотряд ВСУ между Гуляйполем и Орехово

Председатель движения "Мы вместе с Россией" напомнил, что этот батальон ранее располагался и действовал непосредственно в Харькове

ТАСС, 2 ноября. Украинский нацбатальон "Кракен" в настоящее время находится на линии боевого соприкосновения с союзными силами между населенными пунктами Гуляйполе и Орехово в Запорожской области, действуя в качестве заградотряда. Об этом в среду заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В зоне линии боевого соприкосновения от Гуляйполя до Орехово введен [нацбатальон] "Кракен", - сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Рогов напомнил, что этот батальон ранее располагался и действовал непосредственно в Харькове. "Введены чисто как заградотряд. Было как минимум восемь расстрелов запорожских мобилизованных (со стороны Украины - прим. ТАСС) и теробороны, которые после боестолкновения побежали назад", - отметил он.

Рогов уточнил, что количество потерь в рядах ВСУ исчисляется десятками человек, но украинское командование запрещает отход.

Ранее Рогов сообщал ТАСС, что в городе Запорожье базируются более 7 тыс. наемников из Польши, Грузии и чеченских боевиков. Он также добавил, что в городе также присутствует большое число боевиков батальона "Кракен".

Киев утратил контроль над 72-73% Запорожской области. Под контролем ВС Украины остается город Запорожье, где проживает почти половина населения региона.