Миссия РФ: организованная США встреча СБ ООН по Ирану дискредитирует тему прав человека

Представитель России Дмитрий Воробьев напомнил, что ни один международный инструмент не предусматривает наделение СБ ООН надзорными функциями в области прав человека

ООН, 2 ноября. /ТАСС/. Организованная США неформальная встреча СБ ООН по "формуле Арриа" по теме протестов в Иране дискредитирует саму концепцию прав человека. Об этом заявил в среду представитель России Дмитрий Воробьев, выступая на данном мероприятии.

"Глубоко сожалеем о кончине иранской девушки Махсы Амини. Выражаем соболезнования ее родным и близким. Уверены, что иранские власти разберутся в причинах ее смерти, - сказал дипломат. - Но давайте для себя ответим на вопрос, для чего мы сегодня собрались? Выразить тревогу вокруг протестных акций в Иране? А заодно всплеска народных волнений в Брюсселе, Лондоне, Париже, Берлине? Мы хотим осудить жестокость правоохранительных органов? Мы хотим вспомнить убийство Джорджа Флойда от рук полицейских и последующую волну массового насилия и вандализма в США? Мы здесь, чтобы потребовать ответ за смерть ветерана американских ВВС, девушки по имени Эшли Бэббит, застреленной в упор охраной здания Конгресса США в ходе политических протестов в январе прошлого года?"

"Сейчас много говорят о необходимости восстановления доверия на основе многосторонних начал. А ведь основные постулаты многосторонности заложены в Уставе ООН: это принципы суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, взаимного уважения, - отметил Воробьев. - В этом перечислении принципов права человека имеют самостоятельный, может быть даже самый весомый ценностный ориентир. Имели бы, если бы все государства искренне и бескорыстно были бы готовы поддерживать друг друга, проявлять заботу в решении повседневных проблем. Впрочем, наивных тут нет. Замыслы в корне иные".

Представитель РФ напомнил, что ни один международный инструмент в области прав человека не предусматривает наделение Совета Безопасности ООН какими-либо надзорными функциями в области прав человека. "Значит реальная цель сегодняшнего мероприятия - очередной по счету политический наскок на Иран", - указал он.

"Нам надо повышать авторитет самой концепции прав человека, Она, увы, изрядно дискредитирована в последние десятилетия, в том числе такими мероприятиями", - заявил дипломат.