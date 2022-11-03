Лавров обсудит в Иордании Сирию, палестино-израильское урегулирование и Украину

АММАН, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг проведет переговоры с иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади, а также будет принят королем Иордании Абдаллой II в ходе визита в королевство.

В столицу Иордании Лавров прибыл накануне вечером. Амман стал первым пунктом рабочей поездки министра на Ближний Восток, затем он отправится в ОАЭ.

Примечательно, что поездка министра в регион проходит сразу после саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), состоявшегося 1-2 ноября в столице Алжира. Вероятно, иорданская сторона проинформирует Лаврова о его итогах.

Как отметили в МИД РФ накануне переговоров, Москва рассматривает предстоящий визит Лаврова в Иорданию как важную часть последовательных усилий по продвижению многопланового взаимодействия с традиционными партнерами на Ближнем Востоке. "Исходим из того, что это отвечает долгосрочным интересам обеспечения мира, процветания и стабильности данного стратегически важного региона", - подчеркнули в ведомстве.

Региональные сюжеты: Сирия, Палестина, Ирак

Министры обменяются оценками по сирийскому вопросу. Москву и Амман объединяет общее понимание необходимости подходить к решению всех имеющихся проблем через прямой диалог, обеспеченный самими сирийцами в том числе в рамках Конституционного комитета. У сторон также очень близкие позиции по необходимости искоренить остающиеся небольшие очаги терроризма на территории Сирии, обеспечить условия для возвращения беженцев и международное содействие реконструкции этой страны.

В этом контексте стороны наверняка обсудят работу астанинского формата (Россия, Иран, Турция), а также подготовку к очередной международной встрече по Сирии в этом формате, провести которую планируется до конца года в столице Казахстана. Иордания регулярно участвует во встречах такого формата в качестве страны-наблюдателя наряду с Ираком и Ливаном. Стороны, вероятно, затронут и ситуацию в лагере беженцев Эр-Рукбан вблизи иордано-сирийской границы, где сохраняется тяжелая гуманитарная обстановка.

Одной из центральных тем переговоров станет ситуация в палестино-израильском урегулировании. Иордания уделяет этой проблеме первоочередное внимание. Кроме того, иорданский король имеет статус хранителя мусульманских святынь в Иерусалиме, что делает роль страны в этом вопросе особенно важной.

По этому кризису у Москвы и Аммана единое мнение о необходимости продвигать двухгосударственное решение как единственно возможный способ окончательного решения конфликта. Король Абдалла II в ходе визита в Россию в 2021 году отметил "историческую роль" РФ в урегулировании палестино-израильского конфликта, что дало возможность "израильтянам и палестинцам начать обсуждать друг с другом имеющиеся вопросы". Ас-Сафади ранее отмечал, что ключевая роль в палестино-израильском урегулировании принадлежит ближневосточному "квартету" международных посредников, поэтому формат должен реанимировать свою деятельность.

На повестке дня переговоров также ситуация в Ираке в контексте утверждения парламентом нового правительства страны. "Рассчитываем, что кабинет министров во главе с Мухаммедом ас-Судани приложит необходимые усилия с целью оздоровления обстановки в Ираке, включая обеспечение там безопасности и правопорядка", - указали в МИД РФ.

Украинский кризис

Российский министр, вероятно, подробно расскажет иорданской стороне о ситуации на Украине в контексте проводимой Россией специальной военной операции. Амман занимает взвешенную и сбалансированную позицию по СВО. Как отмечают в Москве, отказ Аммана присоединяться к антироссийским санкциям подтверждает, что "проверенные временем двусторонние связи РФ и Иордании не подвержены конъюнктурным колебаниям, связанным с изменением геополитической ситуации".

Кроме того, стороны могут затронуть и ситуацию вокруг зерновой сделки. 29 октября Минобороны РФ сообщило о приостановке участия в зерновой сделке после совершения Украиной теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора. Однако в среду стало известно, что Россия возвращается к участию в сделке, получив письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы. В МО РФ отметили, что это произошло благодаря посредничеству ООН и Турции. Тем не менее вопрос продления сделки, срок которой истекает в середине ноября, остается открытым.

Стоит отметить, что Иордания также входит в контактную группу Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине. Очередная встреча Лаврова с коллегами из ЛАГ в этом формате состоялась на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда Москва дала высокую оценку сбалансированной позиции ЛАГ по этому вопросу.

Двусторонние отношения

Стороны уделят значительное внимание укреплению деловой кооперации России и Иордании. Темпы роста товарооборота России и Иордании пока отстают от желаемых цифр, однако страны заинтересованы в их увеличении. Способствовать изменению этой ситуации призвана межправительственная российско-иорданская комиссия по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, прошлое заседание которой состоялось 2 февраля в формате видеоконференции.

Для развития торгово-экономических и туристических связей российская и иорданская стороны также обсуждают облегчение визовых вопросов и возобновление прямого авиасообщения между странами. Министры, вероятно, не обойдут стороной и эти темы.

Москва и Амман также отмечают хорошие перспективы для развития военно-технического сотрудничества двух стран и взаимодействия в сфере ядерной энергетики.