Патрушев встретится в Москве с коллегами из стран СНГ

Участники встречи планируют обсудить взаимодействие по актуальным проблемам национальной, региональной и международной безопасности

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Секретари советов безопасности стран СНГ в четверг соберутся в Москве на ежегодную встречу. На ней планируется обсудить взаимодействие по актуальным проблемам национальной, региональной и международной безопасности.

Россию на мероприятии будет представлять секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Это будет юбилейная - 10-я - встреча в таком формате. Предыдущая состоялась в ноябре 2021 года, она также проходила в Москве.

В центре внимания секретарей совбезов были угрозы, исходящие с территории Афганистана; вопросы сотрудничества в сфере миграции; проблемы, связанные с развитием биотехнологий. Обсуждались планы взаимодействия в области гуманитарного реагирования, а также противодействие использованию информационных технологий в преступных целях.

Недавно Патрушев также общался с коллегами из СНГ на встрече руководителей органов безопасности и разведструктур стран - участниц Содружества. На ней также рассматривалась обстановка в Афганистане, затрагивалась ситуация на Украине, обсуждалось противодействие санкциям и попыткам Запада дестабилизировать ситуацию на пространстве СНГ.