Премьер Канады подтвердил личное участие в саммите G20

Он пройдет на острове Бали 15-16 ноября

ОТТАВА, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в саммите Группы двадцати (G20) на Бали. Об этом в среду говорится в заявлении его пресс-службы.

"Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что примет участие в саммите АСЕАН в Пномпене (Камбоджа), саммите G20 на Бали (Индонезия) и в саммите лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке (Таиланд)", - отмечается в документе. С лидерами каких государств Трюдо планирует провести переговоры, не уточняется.

Саммит Группы двадцати пройдет на острове Бали 15-16 ноября, саммит АСЕАН пройдет 12-13 ноября, форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества - 18-19 ноября.