3 ноября, 05:08,
обновлено 3 ноября, 06:15
Военная операция на Украине

В Херсонской области заявили об отражении всех атак ВСУ

В Херсонской области заявили об отражении всех атак ВСУ
© Станислав Красильников/ ТАСС

Большого скопления украинских войск на линии боевого соприкосновения не наблюдается, отметил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Союзные силы отражают все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, большого скопления украинских войск на линии боевого соприкосновения не наблюдается. Об этом сообщил в четверг вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.

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"На линии фронта все атаки, которые сегодня предпринимаются укронацистами, отбиты, и я скажу так, что в принципе мы не видим такого массового, резкого наступления и не видим такого большого скопления нацистских войск. Пока, на самом деле, линия обороны держится", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Стремоусов также отметил, что ВСУ предпринимают попытки контратак малыми группами для выявления слабых мест в линии обороны союзных сил. "Группой по 100 человек, по пять танков, - именно такими группами они заходят, ротами", - добавил он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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