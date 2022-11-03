В Херсонской области заявили об отражении всех атак ВСУ

Большого скопления украинских войск на линии боевого соприкосновения не наблюдается, отметил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Союзные силы отражают все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, большого скопления украинских войск на линии боевого соприкосновения не наблюдается. Об этом сообщил в четверг вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.

"На линии фронта все атаки, которые сегодня предпринимаются укронацистами, отбиты, и я скажу так, что в принципе мы не видим такого массового, резкого наступления и не видим такого большого скопления нацистских войск. Пока, на самом деле, линия обороны держится", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Стремоусов также отметил, что ВСУ предпринимают попытки контратак малыми группами для выявления слабых мест в линии обороны союзных сил. "Группой по 100 человек, по пять танков, - именно такими группами они заходят, ротами", - добавил он.