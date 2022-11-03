Путин заявил, что обстановка в мире остается сложной и нестабильной

Президент России приветствовал участников 10-й встречи секретарей совбезов СНГ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Странам СНГ стоит полностью задействовать аналитические ресурсы, чтобы выявлять потенциальные угрозы на пространстве Содружества, с учетом того что международная обстановка остается сложной и нестабильной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам 10-й встречи секретарей совбезов СНГ, которая проходит в Москве в четверг.

"Сегодня международная обстановка остается сложной и нестабильной. В этой связи важно в полной мере задействовать мощные аналитические, прогнозные ресурсы ваших структур для всестороннего анализа ситуации на пространстве СНГ и выявления потенциальных вызовов и рисков", - подчеркнул он.

Как считает российский лидер, именно на этой основе должны вырабатываться и обновляться документы стратегического планирования, приниматься ответственные государственные решения - прежде всего в сфере информационной и биологической безопасности, антитеррора, противодействия экстремизму, наркобизнесу, нелегальной миграции.

Приветствуя секретарей совбезов СНГ, Путин отметил, что их регулярное общение в таком формате позволяет сверить часы по приоритетным направлениям обеспечения суверенитета и безопасности в Содружестве, обменяться профессиональным опытом и обсудить, как наиболее эффективно защитить граждан от внутренних и внешних угроз.

"Уверен, что ваша встреча послужит укреплению системы коллективной безопасности СНГ. Станет значимым этапом в плодотворной совместной работе на благо наших стран и народов. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - подытожил президент РФ.

Приветствие Путина на встрече передал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.