3 ноября, 06:13

Патрушев заявил, что Россия усилила контроль за работой подконтрольных Западу НПО и СМИ

Россия усилила контроль за работой подконтрольных Западу НПО и СМИ - Патрушев.

Новость дополняется 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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