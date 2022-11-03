Патрушев предупредил о риске проникновения террористов из Афганистана в СНГ

Секретарь СБ РФ обратил внимание, что на фоне экономического кризиса в Афганистане есть риски серьезного ухудшения миграционной обстановки

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане может привести к тому, что беженцы оттуда двинутся в Центральную Азию, а вместе с ними в СНГ могут проникнуть и террористы, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая в четверг на встрече с коллегами из стран СНГ.

Он обратил внимание, что на фоне экономического кризиса в Афганистане есть риски серьезного ухудшения миграционной обстановки. Так, после захвата власти талибами (представители запрещенного в РФ движения "Талибан" - прим. ТАСС) в августе 2021 году начался массовый отток афганцев за рубеж, указал Патрушев.

"При этом есть риск того, что беженцы двинутся не только в сторону Ирана и Пакистана, которые сейчас принимают более 80% мигрантов, но и в государства Центральной Азии. В числе прочего это может привести к проникновению в наши страны участников международных террористических организаций, которые сегодня комфортно чувствуют себя на афганской земле", - предупредил секретарь Совбеза РФ.

Патрушев указал, что тяжелое социально-экономическое положение в этой стране, в том числе на фоне блокирования американцами афганских финансовых средств, создает условия для наращивания потенциала террористических организаций, что чревато ростом нестабильности на пространстве СНГ.

"При этом сами американцы борются с терроризмом только на словах. Нельзя забывать, что ИГИЛ, "Аль-Каида" и движение "Талибан" (террористические организации, запрещенные в РФ - прим. ТАСС) созданы именно американцами и по-прежнему активно ими используются для достижения своих геополитических целей", - констатировал он.