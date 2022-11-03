3 ноября, 06:22,
обновлено 3 ноября, 06:51
Военная операция на Украине

Патрушев заявил, что спецслужбы России предотвратили теракт на Запорожской АЭС

© ТАСС/ Ruptly

Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что "украинские неонацистские войска продолжают обстрелы из западного оружия Запорожской АЭС, что может привести к глобальной катастрофе"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС.

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"Мы получили информацию о предотвращении нашими специальными службами террористического акта на Запорожской АЭС", - сказал он, выступая в четверг на встрече секретарей совбезов стран СНГ.

Патрушев подчеркнул, что "украинские неонацистские войска продолжают обстрелы из западного оружия Запорожской АЭС, что может привести к глобальной катастрофе". "К сожалению, визит делегации МАГАТЭ на станцию не привел к прекращению атак на ЗАЭС и осуждению киевского режима со стороны международного сообщества", - посетовал он.

По словам секретаря СБ РФ, представители МАГАТЭ находятся на Запорожской АЭС, они видят, что происходит, кто стреляет и откуда. "Однако никто не говорит о том, что украинские войска обстреливают атомную электростанцию, а в СМИ нагнетают ажиотаж, обвиняя в этом Россию. Заявление [президента Украины Владимира] Зеленского о превентивном ядерном ударе по России подтверждает неадекватность нынешнего руководства Украины", - констатировал Патрушев. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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