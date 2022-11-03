Патрушев заявил, что Киев готовит "грязную бомбу" при участии Запада

По словам председателя СБ РФ, если эту ситуацию не остановить, она обернется катастрофой

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Киев при участии Запада готовит "грязную бомбу", если эту ситуацию не остановить, она обернется катастрофой, предостерег секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая в четверг на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ.

"По имеющимся данным, на Украине проводятся работы по созданию "грязного" ядерного заряда. Считаем, что этот процесс проходит не без участия западных кураторов. В этой связи выражаем очень серьезную озабоченность такой явно опасной ситуацией, грозящей, если ее не остановить, мировой катастрофой", - подчеркнул он.

Секретарь СБ РФ напомнил, что единственной в мире страной, применившей ядерное оружие, являются США, причем атомные бомбардировки мирных городов Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года имели цель не разгрома милитаристской Японии, а запугивания мирового сообщества, демонстрации того, "кто в мире хозяин". Патрушев подчеркнул, что Россия всегда выступала с предложениями к странам, обладающим ядерным оружием, и прежде всего к США, по формированию договоренностей об открытости и всеобъемлющем контроле за ядерным вооружением.

"В то же время что мы видим сейчас? Запад, понимая, что его санкционная политика в отношении России провалилась, ищет дополнительные аргументы, для того чтобы собрать все больше государств в коалицию по противостоянию России. Возможная провокация с ядерным оружием, нагнетание самого тезиса о его применении Россией используется именно для достижения этих целей", - указал секретарь СБ РФ. При этом, подчеркнул он, Москва знает, кто исполнитель и заказчик этой возможной провокации. "Предупреждаем весь мир, что российское государство к этому не имеет никакого отношения", - заявил Патрушев.