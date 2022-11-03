В СФ считают, что отмена признания решений CAS восстановит спортивный суверенитет РФ

По мнению члена комитета Совета Федерации по экономической политике Эдуарда Исакова, в связи со спецоперацией проблема взаимодействия с международными глобальными организациями существенно усилилась

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Законопроект об отмене решений Спортивного арбитражного суда (CAS), принимающего несправедливые решения в отношении российских спортсменов, будет способствовать восстановлению спортивного суверенитета России. Об этом ТАСС заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике, один из авторов инициативы Эдуард Исаков.

"Если CAS осуществляет свои полномочия, опираясь на принадлежность того или иного спортсмена к определенной национальности, отказываясь тем самым защищать права наших спортсменов, то откровенно не вижу смысла далее признавать юрисдикцию CAS. Считаю, что для восстановления спортивного суверенитета Российской Федерации необходимо признать утратившей силу статью 36.4 федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", - сказал сенатор.

Он рассказал, что накануне совместно с депутатом Госдумы Романом Терюшковым внес на рассмотрение нижней палаты парламента соответствующий законопроект, который призван "устранить примат международных третейских судов и выносимых ими решений над решениями судов судебной системы Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта".

Исаков пояснил, что, согласно действующему законодательству, общероссийские спортивные федерации и соответствующие профессиональные спортивные лиги "обязаны устанавливать и применять спортивные санкции к соответствующим субъектам физической культуры и спорта, не исполняющим решений третейского суда по спору, администрируемому признанным иностранным арбитражным учреждением, а также обеспечивать содействие в исполнении указанных решений".

По мнению парламентария, в связи с проводимой специальной военной операцией проблема взаимодействия с международными глобальными организациями существенно усилилась. Как отметил Исаков, на протяжении последних восьми лет основные международные спортивные организации, "понимая преимущество России на спортивной мировой арене, последовательно реализовывали политику по устранению РФ как спортивной державы".

Сенатор также напомнил, что "Олимпийским комитетом России и большинством общероссийских спортивных федераций решения CAS признаются как окончательные". Он добавил, что общероссийские спортивные организации неоднократно обращались в CAS по поводу несправедливого лишения российских спортсменов права принимать участие в международных соревнованиях, "но международный арбитражный суд не стал пересматривать эти решения".