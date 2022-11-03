В Донецке заявили об обстрелах около магазина "Изумруд" в Киевском районе со стороны ВСУ

Слышны мощные прилеты, отметил мэр города Алексей Кулемзин

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреливают в четверг район Донецка, где расположен магазин "Изумруд". Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Обстрел в районе магазина "Изумруд" в Киевском районе. Слышны мощные прилеты. Никому не выходить из зданий", - написал он в своем Telegram-канале.

Маршрутный автобус поврежден в Донецке в результате обстрела района магазина "Изумруд", данные о пострадавших уточняются, сообщил в четверг мэр.

"По предварительной информации, прилеты вражеских снарядов фиксируются также недалеко от краеведческого музея. Виднеется задымление в районе травматологии. Также очевидцы сообщают о повреждении маршрутного автобуса, который в момент обстрела следовал мимо магазина "Изумруд". Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются", - написал он.