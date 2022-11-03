ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превышает 80%

Деятельность правительства одобряют 50,3% опрошенных

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за последнюю неделю снизился на 0,3 п.п. и составляет 80,1%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу. Опрос проводился с 24 по 30 октября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,1% участников опроса (минус 0,3 п.п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 76,5% (минус 0,4 п.п. за неделю)", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 50,3% опрошенных (минус 1,8 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 53,1% респондентов (плюс 0,7 п.п.). О доверии Мишустину заявили 63,4% (плюс 0,9 п.п. за неделю).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33% (минус 0,1 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергей Миронову - 28,6% (минус 0,3 п.п. за неделю), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,4% (плюс 1,3 п.п. за неделю), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 15,8% (плюс 1,8 п.п. за неделю).

Уровень поддержки "Единой Россия" составил 40,3% (минус 0,3 п.п. за неделю), КПРФ поддерживают 9,9% (минус 1,2 п.п.), "Новых людей" - 4,2% (минус 0,3 п.п. за неделю), ЛДПР - 8,6% (плюс 0,4 п.п. за неделю), "Справедливую Россию - За правду" - 6,1 % (плюс 0,2 п.п.).