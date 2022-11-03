Талибы не будут участвовать в заседании московского формата консультаций по Афганистану

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов отметил, что в заседании примут участие только члены московского формата

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Делегация временного афганского правительства, сформированного радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), не будет участвовать в заседании московского формата консультаций по Афганистану. Об этом заявил ТАСС в четверг спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Делегации талибов [не будет], это только члены московского формата", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как ранее сообщил Кабулов в статье, опубликованной в "Независимой газете", очередное заседание московского формата консультаций по Афганистану (Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) планируется в середине ноября. Предыдущее заседание состоялось 20 октября прошлого года. В нем приняла участие делегация талибов во главе с заместителем председателя временного правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи.