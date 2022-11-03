В ОДКБ заявили о работе над оптимизацией механизма реагирования на кризисные ситуации

Замгенсека организации Валерий Семериков подчеркнул, что нынешний период трансформации мироустройства стал самым серьезным испытанием на прочность для государств объединения

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. События текущего года показали, что ОДКБ необходимо оптимизировать механизм реагирования на кризисные ситуации, пакет документов по этому вопросу подготовлен и согласовывается. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков в четверг на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ.

"События и происшествия в текущем году в зоне ответственности нашей организации показали необходимость оптимизации механизма реагирования ОДКБ на кризисные ситуации. По поручению глав государств - членов ОДКБ подготовлен и согласовывается соответствующий пакет документов по этому вопросу", - сказал он.

Семериков подчеркнул, что нынешний период трансформации мироустройства стал самым серьезным испытанием на прочность для государств объединения. По его словам, Запад толкает Киев на усугубление конфликта, несмотря на все потери украинской стороны, однако поддерживаются и подогреваются и другие очаги напряженности в зоне ответственности ОДКБ. Так, сохраняется опасность эскалации и противостояния между Арменией и Азербайджаном, а также Киргизией и Таджикистаном, отметил заместитель генсекретаря ОДКБ.