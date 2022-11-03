3 ноября, 09:04,
обновлено 3 ноября, 09:18

Лавров: Россия удовлетворена подписанием Украиной гарантий неповторения атак в Черном море

© ТАСС/ Ruptly

АММАН, 3 ноября. /ТАСС/. Москва удовлетворена тем, что при содействии турецкой стороны Киев подписал гарантии неповторения попыток использовать в военных целях гуманитарные маршруты для вывоза зерна в Черном море. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

"В отношении зерновой сделки у нас вызвало удовлетворение, что по инициативе Турции украинское руководство подписало на бумаге гарантии неповторения попыток использования гуманитарных маршрутов в Черном море в военных целях", - отметил Лавров. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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