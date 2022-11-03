Омбудсмены РФ и Индонезии подписали меморандум для улучшения защиты прав граждан

Татьяна Москалькова отметила, что документ "повысит эффективность работы по защите прав граждан РФ на территории Индонезии и граждан Индонезии в России"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и председатель Национальной комиссии по правам человека Индонезии Ахмад Туфан Даманик подписали меморандум, направленный на повышение продуктивности защиты прав граждан двух стран. Об этом сообщила Москалькова в четверг в своем телеграм-канале.

"Между омбудсменами разных стран нет границ и препятствий, потому что цель одна - защищать права человека. По ВКС провела встречу с председателем Национальной комиссии по правам человека Индонезии Ахмадом Туфан Дамаником", - написала Москалькова.

Она сообщила о подписании меморандума о взаимопонимании, который "повысит эффективность работы по защите прав граждан РФ на территории Индонезии и граждан Индонезии в России".