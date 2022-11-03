В Кремле заявили, что решение об увеличении срока срочной службы за Минобороны

Пресс-секретарь президента сказал, что в Кремле видят заявления на этот счет, представленные в парламенте

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Продление срока службы в армии по призыву зависит от запроса Министерства обороны РФ, но в Кремле его не слышали и не ведут обсуждение. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь все-таки решающий голос за Министерством обороны Российской Федерации. Все зависит именно от позиции министерства обороны, от запросов министерства обороны, от их рекомендаций. Каких-то заявлений от министерства обороны на этот счет мы не слышали", - сказал он, отвечая на вопрос, стоил ли сейчас пересматривать срок службы по призыву в армии.

Песков сказал, что в Кремле видят заявления на этот счет, представленные в парламенте. "Но здесь никакой позиции на этот счет нет, то есть в Администрации [президента РФ] никаких разговоров на этот счет не ведется", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В последнее время несколько парламентариев высказывались за продление срока службы в армии по призыву. Так, в октябре первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о том, чтобы вернуться к практике двухлетней службы в армии, что, по его мнению, позволит увеличить численность Вооруженных сил РФ и готовить профессиональных бойцов. При этом сенатор подчеркнул, что решение данного вопроса относится к ведению президента и Министерства обороны РФ. Затем депутат Госдумы Михаил Шеремет также предложил увеличить срок службы до двух лет, что, по его мнению, позволит более эффективно и качественно подготовить бойцов к участию в военных действиях.

21 октября Песков также говорил, что тема увеличения срока службы в армии по призыву в Кремле не обсуждается, обращал внимание на то, что решающую роль в этом вопросе должно играть мнение военного ведомства.