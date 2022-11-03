Замглавы АП поблагодарил этнокультурные объединения за поддержку освобожденных территорий

Магомедсалам Магомедов отметил их активное включение в оказание гуманитарной помощи жителям Донецка, Луганска, Запорожской, Херсонской областей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Национальные культурные объединения активно включились в поддержку освобожденных территорий и Вооруженных сил РФ. Об этом заявил в четверг заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, выступая на III Всероссийском форуме "Народы России".

"Ситуация в мире сложная, обостряются конфликты на границах нашей страны, обостряются риски, связанные с миграцией. <...> Хочу отметить, что в этих сложных условиях наши национальные культурные объединения - и федеральные, и региональные - деятельно проявляют себя, активно включившись в мероприятия по информационной поддержке решений президента, оказание гуманитарной помощи жителям Донецка, Луганска, Запорожской, Херсонской областей, оказывают также помощь нашим вооруженным силам", - сказал он.

Магомедов обратился к представителям регионов с просьбой "максимально активно и ответственно поддерживать такие инициативы, оказывать им необходимую административную, организационную и информационную помощь". "В таких условиях нам жизненно важно и необходимо укреплять консолидацию всего многонационального народа России для того, чтобы отстраивать свои традиционные духовно-нравственные ценности и свободу", - подчеркнул он. "Благодаря многовековому межкультурному и межэтническому взаимодействию при объединяющей роли русского народа и русского языка сформировалась уникальная общность. На государство возлагается обязанность по сохранению этнокультурного и языкового многообразия", - добавил Магомедов.