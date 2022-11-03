МИД РФ заявил протест послу Британии из-за подготовки Лондоном сил Украины для диверсий

В министерстве заявили, что конфронтационные действия Лондона несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Решительный протест заявлен послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке сил Украины с целью диверсий в Черном море. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ.

"В связи с сообщениями Минобороны России о причастности Британии к террористической атаке, совершенной 29 октября на корабли Черноморского флота в Севастополе, 3 ноября в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений Сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море. При этом были приведены конкретные факты такой активности Лондона", - указали в министерстве.

Британскому послу в МИД РФ указали, что подобные конфронтационные действия англичан "несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям". "Было указано на недопустимость подобных враждебных провокаций и выдвинуто требование незамедлительно их прекратить. В случае продолжения таких актов агрессии, чреватых прямым втягиванием в конфликт, вся ответственность за их пагубные последствия и рост напряженности в отношениях между нашими государствами будет целиком лежать на британской стороне", - информировали в дипведомстве.