3 ноября, 11:50
Военная операция на Украине

В МИД РФ заявили, что Великобритания передавала Украине подводные беспилотники

В МИД РФ заявили, что Великобритания передавала Украине подводные беспилотники
Здание МИД РФ
© Владимир Гердо/ ТАСС

В дипведомстве сообщили, что в августе-сентябре британцы осуществляли подготовку экипажей передаваемых Украине тральщиков

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Великобритания осуществляла подготовку экипажей тральщиков для Украины, а также передала Киеву определенное количество беспилотных подводных аппаратов (БПА). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ в связи с причастностью Британии к террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе.

"В августе-сентябре этого года британцы осуществляли подготовку экипажей передаваемых Украине тральщиков. Имеется информация, что ВМС Великобритании также передали украинской стороне определенное количество БПА", - указали в дипведомстве. 

Теги:
УкраинаВеликобританияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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