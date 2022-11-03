В МИД РФ заявили, что Великобритания передавала Украине подводные беспилотники

В дипведомстве сообщили, что в августе-сентябре британцы осуществляли подготовку экипажей передаваемых Украине тральщиков

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Великобритания осуществляла подготовку экипажей тральщиков для Украины, а также передала Киеву определенное количество беспилотных подводных аппаратов (БПА). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ в связи с причастностью Британии к террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе.

"В августе-сентябре этого года британцы осуществляли подготовку экипажей передаваемых Украине тральщиков. Имеется информация, что ВМС Великобритании также передали украинской стороне определенное количество БПА", - указали в дипведомстве.