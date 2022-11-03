Власти Херсонской области объяснили отсутствие флага на бывшем здании администрации

По информации региональных чиновников, здание было законсервировано, и никаких российских административных ведомств там изначально не было

ХЕРСОН, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Херсонской области сообщили, что здание в центре города является бывшей областной администрацией Украины, оно было законсервировано и в нем не находилось российских органов власти. Об этом сообщили журналистам в администрации региона.

Ранее в нескольких Telegram-каналах появилась информация, о том, что с бывшего здания администрации cняли российский флаг.

"Правительство Херсонской области еще на прошлой неделе в полном составе было переведено в Геническ - здесь место ее временной дислокации. В здании на площади, [откуда, по информации Telegram-каналов, был снят флаг,] размещалось ОГА [областная государственная администрация] Украины. Никаких российских административных ведомств там изначально не было, здание было законсервировано", - сообщил представитель администрации.

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 31 октября Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра в левобережной части региона. В расширенную зону эвакуации вошли территории Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.