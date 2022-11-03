Путин высоко оценил вклад Гурбангулы Бердымухамедова в развитие отношений Туркмении и РФ

Российский лидер отметил что это касается всех сфер деятельности, в том числе гуманитарной и экономической

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг на встрече в Москве с председателем верхней палаты парламента Туркмении, экс-президентом этой страны Гурбангулы Бердымухамедовым высоко оценил его вклад в развитие отношений двух стран.

Он отметил, что очень рад видеть Бердымухамедова, политики обнялись перед началом беседы. "Вы находитесь в эти дни в России в другом качестве, не так, как мы привыкли с вами работать вместе на протяжении многих лет. Но в каком бы качестве вы ни появлялись в России, мы вам всегда рады, потому что вы внесли огромный вклад в развитие наших двусторонних отношений межгосударственных", - сказал Путин. Он добавил, что это касается всех сфер деятельности, в том числе гуманитарной и экономической.

Президент РФ продолжил, что при непосредственном прямом участии Бердымухамедова отношения между Россией и Туркменией вышли на очень высокий союзнический уровень стратегического партнерства. "Мы очень гордимся тем, каких результатов мы вместе достигли за предыдущие годы под вашим руководством. Хочу отметить, что вы дали очень хороший толчок в развитии наших отношений, и эта динамика не снижается с приходом нового президента", - отметил Путин.

По словам российского лидера, с новым президентом Туркмении, сыном Гурбангулы Бердымухамедова, Сердаром у него установились очень хорошие личные отношения, кроме того, и межгосударственные связи развиваются очень активно.

"Конечно, это тоже задел, который сделан вами, но мы исходим из того, что политика Туркменистана на российском направлении будет продолжаться в традиционном ключе, выработанном вами", - заключил Путин. Он также передал привет Сердару Бердымухамедову.