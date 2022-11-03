Пушилин вручил награды военнослужащим ЛНР, принимавшим участие в боях за освобождение ДНР

Шесть "Георгиевских крестов" lV степени, шесть медалей "За отвагу" и семь знаков отличия "За заслуги перед ДНР" III степени получили военнослужащие второго армейского корпуса, которые в мае 2022 годы помогали союзным силам в боях на светлодарском направлении

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил награды бойцам второго армейского корпуса Луганской народной республики, которые помогали в освобождении ДНР, передает корр. ТАСС с места проведения мероприятия.

"Это была уникальная операция, без жертв среди гражданского населения, без особых разрушений инфраструктуры. Поздравляю с заслуженными наградами", - обратился Пушилин к бойцам.

Шесть "Георгиевских крестов" lV степени, шесть медалей "За отвагу" и семь знаков отличия "За заслуги перед ДНР" III степени получили военнослужащие второго армейского корпуса, которые в мае 2022 годы помогали союзным силам в боях на светлодарском направлении.

Светлодарск находится на северо-востоке ДНР вблизи границы с Луганской Народной Республикой, где расположена одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций - Углегорская ТЭС. Город, население которого до начала активных боевых действий составляло около 11 тысяч человек, с 2014 года контролировался Киевом. Через Светлодарск и близлежащие населенные пункты пролегала линия обороны украинских силовиков, известная как светлодарская дуга. ДНР установила контроль над городом в конце мая текущего года.