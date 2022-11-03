Патрушев провел серию двусторонних встреч с секретарями совбезов СНГ

Пресс-служба аппарата российского Совбеза сообщила, что состоялся обмен мнениями по проблемам региональной и международной безопасности

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам многосторонней встречи с коллегами из стран СНГ провел с ними отдельные двусторонние переговоры, сообщает в четверг пресс-служба аппарата российского Совбеза.

Так, с секретарем Совета базопасности Азербайджана Рамилем Усубовым они обсудили вопросы безопасности в регионе, а также дальнейшее взаимодействие в области информационной безопасности и противодействия терроризму. Кроме того, собеседники подписали план сотрудничества по линии совбезов обеих стран на 2023-2024 годы, подчеркнув, что его реализация послужит укреплению союзнических отношений между Россией и Азербайджаном.

В беседе Патрушева с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном рассмотрены вопросы российско-армянского сотрудничества по широкому кругу вопросов национальной и региональной безопасности, а также взаимодействие в рамках ОДКБ.

С госсекретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем обсуждены вызовы и угрозы безопасности Союзного государства. С помощником президента - секретарем Совета безопасности Казахстана Гизатом Нурдаулетовым подписан план сотрудничества аппаратов советов безопасности России и Казахстана на 2023-2024 годы, предполагающий проведение межведомственных консультаций по широкому кругу тем, представляющих взаимный интерес.

В беседе Патрушева с секретарем Совета безопасности Киргизии Маратом Иманкуловым затронуты вопросы безопасности в Центральной Азии. В разговоре с секретарем Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым обсуждалось развитие взаимодействия спецслужб и правоохранительных ведомств двух стран.

Состоялся также обмен мнениями по проблемам региональной и международной безопасности. Отдельное внимание уделено вопросам биологической безопасности.