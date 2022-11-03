Россия и Казахстан подписали план сотрудничества на два года

Секретарь Совбеза Казахстана Гизат Нурдаулетов также отметил необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Афганистане

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Секретари Совбезов России и Казахстана подписали план сотрудничества между аппаратами советов безопасности на два года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба президента Казахстана по итогам участия помощника главы государства - секретаря Совбеза республики Гизата Нурдаулетова во встрече секретарей Советов безопасности стран СНГ в Москве.

"На полях мероприятия состоялась двусторонняя встреча Гизата Нурдаулетова с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, по итогам которой был подписан план сотрудничества между аппаратами Советов безопасности двух стран на 2023-2024 годы", - говорится в сообщении.

Участники форума рассмотрели комплекс вопросов взаимодействия в условиях современных вызовов безопасности и стабильности на пространстве Содружества. "Гизат Нурдаулетов сообщил коллегам о позиции Казахстана по ключевым направлениям региональной безопасности. В частности, он подчеркнул, что открытый и конструктивный политико-дипломатический диалог является единственным эффективным и приемлемым путем выхода из любых кризисов", - рассказали в пресс-службе.

Секретарь Совбеза Казахстана также отметил необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Афганистане для обеспечения безопасности на южных рубежах СНГ.