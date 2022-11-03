Путин обсуждает с правительством восстановление Крымского моста

Первый вопрос глава государства адресовал вице-премьеру Марату Хуснуллину

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в четверг предложил начать обсуждение с темы восстановления Крымского моста.

"Вначале, как мы и договаривались, - несколько текущих вопросов, и первый к Марату Шакирзяновичу [Хуснуллину]: как идет работа по восстановлению Крымского моста?" - спросил Путин, передав слово для доклада вице-премьеру правительства.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. В связи с ЧП создана правительственная комиссия во главе с Хуснуллиным. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, также частично возобновлено движение легковых автомобилей и автобусов.