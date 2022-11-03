Путин поблагодарил всех, кто ведет работы по восстановлению Крымского моста

Глава государства выразил надежду, что все планы будут реализованы в самое ближайшее время

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто ведет работы по восстановлению Крымского моста, глава государства надеется, что все будет сделано в срок.

"Большое спасибо всем, кто принимает участие в этой работе. Я присоединяюсь к словам благодарности в адрес всех, кто изготавливает необходимые конструкции в нужные сроки. Надеюсь, что все планы будут реализованы в самое ближайшее время", - сказал Путин в четверг на совещании с членами правительства, комментируя доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о работе по восстановлению Крымского моста.

Ранее Хуснуллин сообщил, что разрушенная часть моста будет восстановлена в декабре.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. В связи с ЧП создана правительственная комиссия во главе с Хуснуллиным. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, также частично возобновлено движение легковых автомобилей и автобусов.