МИД: администрация Байдена виновна в срыве диалога с РФ по информационной безопасности

И. о. директора Департамента международной информационной безопасности ведомства Артур Люкманов указал на то, что в марте США в одностороннем порядке свернули работу экспертной межведомственной группы "Кремль - Белый дом"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Нынешняя администрация президента США Джо Байдена несет ответственность за срыв диалога с Россией по международной информационной безопасности. Об этом заявил и. о. директора Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов в интервью журналу Newsweek, опубликованном в четверг на сайте дипведомства.

"В марте США в одностороннем порядке свернули работу экспертной межведомственной группы "Кремль - Белый дом", действовавшей под эгидой советов безопасности двух стран и во исполнение договоренностей женевского саммита 2021 года, - сказал он. - Мы рассматривали данный формат как один из "кирпичиков" в диалоге по стратегической стабильности. Видели возможности для деполитизированного разговора, нейтрализации растущих угроз со стороны информпреступности, регулярно отвечали - в отличие от американских ведомств - на поступавшие запросы. Именно на нынешней администрации лежит ответственность за срыв диалога между нашими странами по международной информационной безопасности ".