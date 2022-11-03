МИД РФ: инсинуации о насильственных перемещениях вынужденных переселенцев безосновательны

Некоторые эвакуированные хотели бы попасть в другую часть Украины, но в их ситуации это было невозможно из-за отсутствия гуманитарных коридоров, отметили в ведомстве

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Обвинения в адрес России в каких-либо насильственных перемещениях вынужденных переселенцев совершенно лишены оснований. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой об оценках МИД России деятельности Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в отношении прибывших в РФ вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и с Украины.

"Не находят подтверждения и регулярно звучащие в адрес России клеветнические обвинения в якобы насильственном перемещении жителей ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и Украины в Российскую Федерацию. Глава московского представительства УВКБ Карим Атасси заявил, что управлению неизвестно о случаях, когда их силой увозили бы в Россию. По его словам, подобные факты насильственного перемещения или удержания людей не обнаружили и партнерские организации, с которыми УВКБ работает в нашей стране. По мнению Атасси, некоторые эвакуированные хотели бы попасть в другую часть Украины, но в их ситуации это было невозможно из-за отсутствия гуманитарных коридоров. Однако сейчас, отметил глава представительства УВКБ, для таких людей нет проблемы выехать из России и вернуться обратно на Украину или в другую страну", - отметила Захарова.

"Таким образом, инсинуации в отношении каких-либо насильственных перемещений вынужденных переселенцев, в том числе в связи с эвакуацией из-за обстрелов ВСУ жителей Херсонской области в интересах спасения их жизней, совершенно лишены оснований", - добавила дипломат.

Эффективная работа

Захарова указала, что Россия в целом положительно оценивает роль УВКБ в урегулировании миграционных последствий украинского кризиса. "На постоянной основе поддерживаем контакты по данному вопросу со штаб-квартирой управления в Женеве, а также его представительством в России", - добавила она.

По словам официального представителя МИД, РФ внимательно отслеживает публикуемую на сайте УВКБ информацию о вынужденной миграции на российскую территорию. "Отмечаем, что по данным управления, количество украинских беженцев в России, по состоянию на 4 октября, составляет 2,8 млн человек. В то же время, согласно российским подсчетам, число эвакуированных в нашу страну достигает 4,6 млн человек. Однако здесь следует иметь в виду, что в силу собственного мандата УВКБ не учитывает в своей статистике лиц, имеющих российское гражданство, которые в соответствии с нормами международного права не могут считаться беженцами, поскольку прибыли в страну своей гражданской принадлежности", - отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия регулярно доводит до УВКБ объективные сведения об усилиях РФ по работе с вынужденными переселенцами. "Созданные для них в России условия в полной мере отвечают требованиям в сфере предоставления убежища. Наша страна не испытывает потребности в международной помощи на данном направлении", - добавила она.

По словам Захаровой, в эффективности работы России по обустройству беженцев и соблюдении их прав имеет возможность убедиться московское представительство УВКБ, сотрудники которого во взаимодействии с Российским Красным Крестом и аппаратом уполномоченного по правам человека в Российской Федерации регулярно посещают пункты временного размещения в различных регионах. Как отметила дипломат, начиная с марта этого года они побывали в Ростове-на-Дону, Владимире, Брянске, Воронеже, Калуге, Туле, Казани, Липецке, Волгограде, Рязани, Нижнем Новгороде, а также в Чувашии. "По итогам этих поездок претензий в адрес российских властей относительно условий пребывания вынужденных переселенцев не высказывалось. В целом отмечался высокий уровень организации помощи указанным лицам в нашей стране", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.