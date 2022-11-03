Келин: Москва передала послу Британии доказательства связи Лондона с атакой на Севастополь

По словам посла России в Лондоне, свидетельства участия британских специальных сил в подготовке акций против флота скоро будут опубликованы

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Россия передала послу Соединенного Королевства в Москве Деборе Броннерт доказательства связи Лондона с атакой на базу Черноморского флота в Севастополе. Об этом посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил в четверг в эфире телеканала Sky News.

"Свидетельства участия британских специальных сил в подготовке акций против флота в Севастополе были переданы британскому послу сегодня утром, а также британскому военному атташе. У нас есть подробные факты, которые были переданы", - сказал дипломат в интервью на английском языке.

"Это будет опубликовано очень скоро. Может быть, сегодня, может быть, завтра. Мы знаем, что это произошло, и это опасно. Это должно служить предупреждением, что Великобритания слишком глубоко вовлечена в этот конфликт, это означает, что ситуация становится все более опасной", - сказал посол.

3 ноября Броннерт была вызвана в МИД России, где ей был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке сил Украины с целью диверсий в Черном море. Британскому послу на Смоленской площади указали, что подобные конфронтационные действия англичан "несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям".

В частности, как сообщили в МИД РФ, Британия осуществляла подготовку экипажей тральщиков для Украины, а также передала Киеву определенное количество беспилотных подводных аппаратов (БПА). В заявлении также указывается на достигнутую в 2020 году между Лондоном и Киевом договоренность о расширении программы подготовки британскими инструкторами украинских военных моряков-водолазов.