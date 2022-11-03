Захарова: Комитет по правам человека предпочел следовать кампании Запада по демонизации РФ

Дипломат отметила, что тональность и содержание заключительных замечаний по докладу РФ не оставляют сомнений в политизированности и ангажированности подходов экспертов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Линия Комитета по правам человека (КПЧ), выбранная при рассмотрении восьмого периодического доклада России о выполнении своих обязательств, вытекающих из Международного пакта о гражданских и политических правах, свидетельствует, что его эксперты предпочли встроиться в кампанию Запада по дискредитации и демонизации России на мировой арене. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой о заключительных замечаниях КПЧ по итогам рассмотрения восьмого периодического доклада РФ.

"Выбранная Комитетом по правам человека линия поведения при рассмотрении российского доклада свидетельствует о том, что, к сожалению, эксперты предпочли встроиться в развязанную "коллективным Западом" кампанию по дискредитации и демонизации нашей страны на международной арене", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, в МИД РФ разочарованы решением КПЧ проигнорировать неоднократные обращения российской стороны с просьбой о переносе "защиты" доклада на более поздние сроки по причине сохраняющихся серьезных трудностей организационно-технического и логистического характера, возникших не по вине РФ и не позволивших российской делегации прибыть в Женеву. "В результате комитет рассмотрел доклад в заочном порядке, то есть в отсутствие национальной делегации, в соответствии с процедурой in absentia. Столь настойчивая поспешность тем более вызывает недоумение в условиях, когда сохраняются проблемы с задолженностью представления докладов и их защиты со стороны других государств-участников", - добавила она.

Дипломат отметила, что тональность и содержание заключительных замечаний не оставляют сомнений в политизированности и ангажированности подходов экспертов в отношении России. "По сути, комитет воспроизвел известный набор выдвигаемых "коллективным Западом" инсинуаций в адрес нашей страны, включая якобы совершаемые Россией нарушения прав человека в Чеченской Республике, Крыму, Южной Осетии, необоснованные нападки на принимаемые нашей страной меры в области борьбы с терроризмом и регулирования деятельности СМИ и НПО, а также обвинения в дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества", - отметила дипломат.

Ретрансляция фейков

Особое сожаление, по ее словам, вызывает то, что комитет ретранслировал тиражируемые Западом фейки о совершаемых российскими военнослужащими правонарушениях в ходе специальной военной операции на Украине.

Захарова подчеркнула, что Россия неоднократно давала на различных международных правозащитных площадках, в том числе комитету, подробные разъяснения относительно правоприменительной практики, целей совершенствования национального законодательства. "Вместе с тем однобокий, резкий и обвинительный характер заключительных замечаний свидетельствует о предвзятости КПЧ, который продолжает закреплять в своей работе применение для отдельных стран принципа "презумпции виновности", всецело полагаясь на голословные, ничем не подкрепленные сообщения представителей гражданского общества и заведомо воспринимая аргументы государства как ложные. При этом комитет навязывает неолиберальную расширительную интерпретацию норм пакта и игнорирует культурные традиции и особенности исторического развития страны", - добавила она.

Вместе с тем официальный представитель дипведомства указала, что Россия остается приверженной неукоснительному соблюдению своих правозащитных обязательств в полном соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах. "Вместе с тем мы учтем ситуацию с защитой нашего периодического доклада при выстраивании дальнейших отношений с этим договорным органом", - заключила дипломат.