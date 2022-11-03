Лавров прибыл с визитом в ОАЭ

В прошлый раз российский министр приезжал в страну в 2021 году в рамках своего большого турне по странам Персидского залива

АБУ-ДАБИ, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг вечером прибыл с визитом в ОАЭ.

По прибытии министр встретился со своим эмиратским коллегой шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

В прошлый раз российский министр приезжал в страну в 2021 году в рамках своего большого турне по странам Персидского залива.

Лавров прибыл в Абу-Даби из Аммана, где провел переговоры со своим иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади, а также был принят королем Иордании Абдаллой II.