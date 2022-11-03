Косачев назвал взрывоопасной политику НАТО не только вовне альянса, но и внутри

По словам вице-спикера Совета Федерации, когда альянс провозглашает себя "сообществом демократий", нужно начинать с себя и главное - с сути своих действий

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Политика НАТО становится взрывоопасной не только вовне альянса, но и внутри, так как организация считает себя вправе говорить от имени своих членов, даже когда их позиции диаметрально противоположные. Такое мнение в четверг выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев после высказанной генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом позиции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

Столтенберг заявил на пресс-конференции в четверг после двухсторонней встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, что Хельсинки и Стокгольм выполнили требования турецкой стороны для вступления в Североатлантический альянс, поэтому пришло время принять их в НАТО. В ответ Чавушоглу заявил, что Анкара не считает выполненными все свои требования к Хельсинки и Стокгольму.

"Итак. Генсек НАТО считает себя вправе говорить от имени членов альянса (в этом случае - от имени Турции), даже когда позиции этих членов расходятся диаметрально, но НАТО надо переехать одну позицию в пользу другой (в данном случае - Швеции и Финляндии). Ибо это диктуют интересы НАТО, и генсек должен отработать зарплату", - написал сенатор в своем Telegram-канале, комментируя заявления Столтенберга и Чавушоглу.

По его мнению, когда НАТО провозглашает себя "сообществом демократий", нужно начинать с себя и главное - с сути своих действий. "Далеких от демократии, как далек от реальных потребностей человечества в безопасности и сотрудничестве Столтенберг со своим НАТО", - отметил Косачев.

Сенатор полагает, что если в таких случаях не задаваться вопросом об адекватности действий НАТО и не отвечать на него, начинает "все более остро пахнуть серой". "И в смысле отвратительного запаха, и в смысле взрывоопасности политики "альянса холодной войны" теперь уже не только вовне, но и внутри", - заключил вице-спикер СФ.