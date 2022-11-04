Путин встретится с историками и посетит выставку "Украина. На переломах эпох"

Президент России также традиционно возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу, в День народного единства, посетит выставку "Украина. На переломах эпох" в Манеже, пообщается с историками и представителями традиционных религий РФ и традиционно возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, на Красной площади главу государства будут сопровождать участники молодежных и волонтерских организаций. Памятник Минину и Пожарскому открылся после реставрации за несколько дней до праздника. Это первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Комплексная реставрация памятника была проведена впервые с 1931 года.

Путин говорил, что считает Минина и Пожарского выдающимися людьми. Президент отмечал, что страна в начале ХVII века стояла на грани утраты своего суверенитета, но народ России не допустил этого, и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, отстоял родную землю. По словам главы государства, прошло уже более четырех столетий, но этот подвиг народа "до сих пор поражает своим мощным, патриотическим порывом".

"Украина. На переломах эпох"

В День народного единства Путин посетит и открытие выставки "Украина. На переломах эпох" в Манеже. 10 ее тематических залов охватывают исторический период от основания Древнерусского государства до наших дней и занимают 4 тыс. кв. м. На экспозиции представлены фотографии, видеоматериалы, кинохроники, карты, плакаты и многочисленные архивные документы, иллюстрирующие различные периоды совместной российско-украинской истории.

Организаторы мероприятия отмечали, что из соображений объективности также будет представлена трактовка исторических событий с точки зрения украинского государства. Экскурсионная и культурная программа подготовлена Министерством культуры и историческим парком "Россия - моя история". Выставка будет работать по 24 ноября, вход - бесплатный.

Путин наиболее полно изложил свою позицию по украинскому вопросу в опубликованной в июле 2021 года в статье "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней президент РФ заявил, что Запад пытается превратить Украину в своеобразный антипод России ради собственной выгоды, но Москва никогда с этим не смирится. Подлинная суверенность Украины, убежден Путин, возможна только в партнерстве с Россией.

В своем выступлении 24 февраля о начале специальной военной операции президент РФ подчеркнул, что это решение не преследует цель ущемить интересы Украины и ее народа, а связано "с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны".

Встреча с историками

После осмотра экспозиции состоится беседа главы государства с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Путин регулярно обращается к вопросам истории в своих выступлениях, статьях и на встречах с представителями общественности. Президент уделяет большое внимание сохранению исторической памяти и борьбе с попытками переписать историю: еще в 2014 году на встрече с учеными и преподавателями истории, которая также состоялась в начале ноября, он выступил против попыток "перекодировать общество" и отметил, что невозможно "переписать историю под чьи-то геополитические интересы".

В 2020 году, общаясь в День народного единства с представителями религиозных объединений, глава государства указал, что главная цель России состоит не в том, чтобы кому-то понравиться, а в том, чтобы укрепить свое единство.

Путин подчеркивал, что сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления, вопросы консолидации российского общества приобретают особое значение. Он убежден, что только вместе граждане страны смогут достойно отвечать на любые вызовы, уверенно решать самые сложные задачи.