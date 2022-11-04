Антонов: РФ добивается освобождения как можно большего числа граждан в рамках обмена с США

Посол России в Вашингтоне отметил, что постоянные попытки американской администрации выносить в публичное пространство обсуждение темы потенциального обмена мешают процессу

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 4 ноября. /ТАСС/. Россия добивается в рамках потенциального обмена заключенными с Соединенными Штатами освобождения как можно большего числа своих граждан. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя в четверг по просьбе ТАСС ситуацию вокруг упомянутого возможного обмена.

"Подчеркну еще раз: для нас самое главное, чтобы как можно больше россиян, которые находятся в американских застенках, побыстрее вернулись домой", - заявил дипломат, отвечая на вопрос о ходе диалога по обмену заключенными в свете утверждений Белого дома о нацеленности на успех в результате этих переговоров. Антонов беседовал с журналистами после посещения россиянина Александра Винника, находящегося в предварительном заключении в штате Калифорния в ожидании начала разбирательства американским судом его дела по существу. Антонов навестил Винника в тюрьме Санта-Рита в округе Аламеда, находящейся неподалеку от Окленда и Сан-Франциско.

При этом посол уточнил, что постоянные попытки американской администрации выносить в публичное пространство обсуждение темы потенциального обмена, по сути, только мешают процессу. "Мы считаем, что обсуждение этой проблемы публично контрпродуктивно. Это работа тонкая, между специальными службами, требует тишины, спокойной атмосферы", - пояснил Антонов.

"Нового сегодня я вам ничего не скажу, лишь смогу подтвердить то, что говорил уже неоднократно, то, что говорил [ранее] министр иностранных дел [России] Сергей Лавров: два президента (Владимир Путин и Джо Байден - прим. ТАСС) согласовали канал, по которому ведутся соответствующие переговоры. Я думаю, что надо дать возможность коллегам, чтобы они добились результата", - добавил Антонов.