Посол РФ в США считает, что русофобский консенсус останется после выборов в Конгресс

Анатолий Антонов заявил, что ожидать улучшения российско-американских отношений в ближайшее время не стоит

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 4 ноября. /ТАСС/. Русофобский консенсус внутри США останется независимо от того, какими будут результаты предстоящих промежуточных выборов в американский Конгресс, ожидать чего-то хорошего с точки зрения российско-американских отношений в этом контексте было бы наивно. Такое мнение посол РФ в США Анатолий Антонов выразил в четверг, беседуя с журналистами после посещения россиянина Александра Винника, находящегося в предварительном заключении в штате Калифорния в ожидании начала разбирательства американским судом его дела по существу.

"Если говорить более широко в отношении российско-американских отношений, у нас консенсус внутри посольства: кто бы ни выиграл выборы, что бы ни произошло в Конгрессе, но вот этот консенсус русофобский останется. Ожидать чего-то хорошего, что, скажем, 9 числа, после подведения итогов, вдруг откроются двери, и будут рады видеть российских дипломатов или российского посла на Капитолии, это было бы наивно", - сказал он.

По словам Антонова, российская сторона готова к такой ситуации. "Думаю, что с нашей стороны никаких проблем нет для возобновления контактов по любой линии, <...> но бегать за американцами, упрашивать их <...> мы, разумеется, не будем. Мы готовы разговаривать только на равноправной основе, только с учетом российских национальных интересов. По-другому больше никогда не будет", - подчеркнул посол.

Антонов назвал "очень тяжелым, чувствительным вопросом" тему возможности налаживания парламентских связей между РФ и США. "Как только я приехал сюда, это уже более пяти лет тому назад, первым моим вопросом была попытка наладить такое межпарламентское сотрудничество. Я получил полную поддержку со стороны Госдумы и Совета Федерации. <...> Но дело в том, что на сегодняшний день однозначно сформирован консенсус в Конгрессе о том, что мы токсичны, разговаривать с нами невозможно. Более того, все [российские] депутаты и сенаторы находятся в санкционных списках, а с ними разговаривать не хотят даже по линии неправительственных организаций. Это достаточно печально", - продолжил дипломат.

Он рассказал, что пытался установить контакты с руководством обеих палат американского Конгресса, со стороны посольства направлялись официальные запросы, однако в ответ было "молчание или же ответ о том, что в нынешних политических условиях такие контакты не нужны Соединенным Штатам".

Промежуточные выборы в США пройдут 8 ноября. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Согласно прогнозам, республиканцы могут увеличить представительство в обеих палатах законодательного органа, что даст им возможность препятствовать реализации предложений президента-демократа.