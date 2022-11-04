Посол Антонов посетил Александра Винника в США

Дипломат находится в Калифорнии с рабочей поездкой

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 4 ноября. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов посетил в четверг россиянина Александра Винника, находящегося в предварительном заключении в штате Калифорния в ожидании начала разбирательства американским судом его дела по существу.

Антонов навестил Винника в тюрьме Санта-Рита в округе Аламеда, находящейся неподалеку от Окленда и Сан-Франциско. Российский дипломат, сообщивший о посещении Винника в беседе с журналистами, находится в Калифорнии с рабочей поездкой.

По его словам, он встречался с Винником в течение часа. "Нам не дали поговорить с ним контактно: нас разделяло стекло. Сам визит согласовывался достаточно сложно. Мы обращались в Госдепартамент, были вынуждены обратиться в Белый дом. На последнем этапе мы получили добро и поддержку из Белого дома и получили письменное разрешение на контактную встречу, то есть, я еще раз говорю, без стекла, чтобы можно было нашему соотечественнику пожать руку. Сейчас этого не произошло, мы разговаривали в тяжелейших условиях <...>", - рассказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Вчера его лишили возможности встретиться со священником. Абсолютно непонятно, казалось бы, нормальное требование. Даже не требование - нормальная просьба к местным властям, однако ему не разрешили", - отметил также Антонов.

"Будем требовать от властей более нормального отношения к нашему соотечественнику", - подчеркнул он. "Ведь посмотрите, если вспомнить бывшего посла [США в Москве Джона] Салливана, ему никто не мешал встречаться ни с [осужденной в РФ американкой Бриттни] Грайнер, ни с [американцем Полом] Уиланом, никаких таких преград, которые сегодня были созданы для нас, не было. Он дважды очно встречался с американцами, которые находятся в российских учреждениях. Конечно, мы считаем, что это недопустимо, я приеду сейчас в Вашингтон - мы напишем ноты и в Госдепартамент, и я выражу свое негативное отношение коллегам из Белого дома", - подчеркнул дипломат.

Винник был экстрадирован 4 августа из Франции через Грецию в США. Этого гражданина России задержали во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу Соединенных Штатов, где его обвиняют в отмывании от $4 до 9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение, но суд его подтвердил.

В декабре 2019 года Винника доставили во Францию, где против него ранее также были выдвинуты обвинения. В декабре 2020 года Исправительный суд Парижа приговорил Винника к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Ему также был назначен штраф в размере более €100 тыс. с учетом компенсаций пострадавшим сторонам. В то же время суд снял часть обвинений в вымогательстве и отмывании денег и полностью оправдал его по жалобам на нарушение работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц. Кроме того, с него были сняты обвинения в использовании вредоносного программного обеспечения "Локи" для осуществления кибератак. В начале августа россиянин был доставлен из Франции в Грецию, а затем немедленно этапирован в США.

В России Виннику предъявлены обвинения в хищении более 600 тыс. рублей, в "мошенничестве в сфере компьютерной информации" на 750 млн рублей. Сам Винник еще в ходе пребывания под стражей в Греции заявлял, что согласен вернуться на родину и предстать перед российским судом. Планируется, что федеральный суд Северного округа Калифорнии приступит к рассмотрению дела Винника по существу 16 декабря.