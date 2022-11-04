Мишель: ЕС будет работать с новым правительством Италии на благо европейских граждан

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в рамках первого зарубежного визита посетила Брюссель

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Евросоюз будет работать с новым правительством Италии во главе с премьером Джорджей Мелони "на благо граждан Италии и ЕС". Об этом написал в Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель в четверг по итогам переговоров с итальянским премьером в ходе ее первого зарубежного визита в Брюссель.

"С Джорджей Мелони у нас состоялся глубокий и конструктивный обмен мнениями по общей повестке, в частности по Украине, энергокризису, экономике, зеленой энергетике и миграции. Мы будем работать вместе на благо граждан Италии и ЕС", - написал Мишель.

В ходе визита в Брюссель Мелони также встретилась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европарламента Робертой Метсолой.

Визит проходил полностью за закрытыми дверьми, новая премьер Италии к прессе не вышла.