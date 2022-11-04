Посол РФ в США рассказал о дипломатических контактах Москвы и Вашингтона

Госдепартамент действует на этом направлении неприемлемым образом, заявил Анатолий Антонов

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 4 ноября. /ТАСС/. Дипломатические контакты России и США являются на данном этапе фрагментарными и идут в основном по линии Белого дома, а Госдепартамент действует на этом направлении неприемлемым образом. Об этом сообщил в четверг посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он беседовал с журналистами после посещения россиянина Александра Винника, находящегося в предварительном заключении в штате Калифорния в ожидании начала разбирательства американским судом его дела по существу. Антонов навестил Винника в тюрьме Санта-Рита в округе Аламеда, находящейся неподалеку от Окленда и Сан-Франциско.

Отвечая на вопрос о переговорах с должностными лицами Госдепартамента США, касающихся, к примеру, блокированной ранее Вашингтоном российской дипломатической собственности, посол пояснил: "Как таковых переговоров и вообще контактов, по сути дела, нет". "Есть, я бы сказал, фрагментарные контакты, когда, к примеру, приходят указания из Москвы, которые надо выполнить. Или же, наоборот, когда есть решения руководства Соединенных Штатов передать нам какой-либо документ. Причем, отмечу, что в основном эти контакты проходят, как ни удивительно, по линии посольства и Белого дома", - заявил Антонов.

"Наших дипломатов в Госдепартаменте [США] не принимают. В отличие от американских дипломатов в Москве. Когда наши дипломаты приезжают выполнять поручения из Москвы, их принимают в фойе [Госдепартамента США]. Или же около Госдепартамента США где-то на скамеечке, что, я считаю, абсолютно неприемлемо даже с точки зрения дипломатической практики", - подчеркнул посол.

Как при этом уточнил Антонов, он вовсе не имеет в виду, что ситуация объясняется каким-то добрым отношением к российским дипломатам со стороны Белого дома. "Я не говорил, что в Белом доме к нам очень хорошо относятся. Я просто говорил о том, что у нас есть фрагментарные контакты, в ходе которых мы можем донести очно нашу точку зрения [до представителей Белого дома]. А это уже решения США, [американской] администрации - где у них концентрируется основная работа на внешнеполитическом фронте", - указал посол.

"Это их дело. Мы будем работать с любыми центрами и пытаться отстаивать российские национальные интересы", - добавил Анатолий Антонов.