Антонов заявил, что вводимые США санкции "все сильнее бьют по ним"

По мнению посла РФ в Вашингтоне, американские власти пытаются не замечать этот факт

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Американские власти пытаются не замечать того очевидного факта, что вводимые ими ограничительные меры, в том числе антироссийские, все сильнее бьют по самим США. Об этом посол РФ в США Анатолий Антонов написал в своей статье, опубликованной в четверг на сайте американского журнала The National Interest.

"Власти США отмахиваются от очевидного: ограничения все сильнее бьют по их инициаторам. Те же санкции на отечественные ресурсы разгоняют и без того рекордную инфляцию. Ведут к росту цен на местных заправках. Усугубляют непростую ситуацию с товарными цепочками. Американский бизнес допускает скорое наступление рецессии", - указывает он.

Вместе с тем, отмечает Антонов, "бесконечные запреты, в том числе "вторичные", на работу с российскими компаниями вызывают перебои в поставках отечественной продукции на мировые рынки". Из-за этого "в проигрыше прежде всего оказываются небогатые государства, для которых наши недорогие и качественные товары имеют существенное значение с точки зрения обеспечения экономической, продовольственной, а подчас и национальной безопасности".

В свою очередь, подчеркивает глава российского диппредставительства, малозамеченным оказывается тот факт, что "своими деструктивными шагами США наносят ущерб не только развивающимся странам, но и собственным союзникам, в том числе в Европе". "Побудив европейские столицы к введению санкций против России, настроив их на безальтернативный отказ от годами выстраиваемого активного и, главное, взаимовыгодного экономического диалога с Москвой, Вашингтон добился своей давней мечты. А именно - лишить заокеанских партнеров возможности эффективно конкурировать с Соединенными Штатами", - констатировал Антонов и указал на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что американцы продают газ своим союзникам по стоимости в три-четыре раза дороже внутренней. "Видимо, это и есть наценка за "демократичность" энергосырья", - резюмировал он.

В среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что не знает, будет ли в стране рецессия. По его словам, пока нет никаких признаков снижения инфляции в Соединенных Штатах. ФРС в среду по итогам двухдневного ноябрьского заседания четвертый раз подряд повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов - до 3,75-4%. Комментируя данное решение на регулярном брифинге для журналистов, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что действия ФРС помогли снизить инфляцию.