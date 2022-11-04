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Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о сохранении террористической угрозы от Украины

По словам председателя Общественной палаты Алексея Карякина, в регионе приняты все меры для безопасности жителей

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Террористическая угроза в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны Украины остается, несмотря на окончание боевых действий на ее территории, но силовики приняли все меры для безопасности жителей. Об этом заявил ТАСС председатель Общественной палаты Луганской Народной Республики Алексей Карякин.

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"Окончание активных боевых действий в Луганской Народной Республике не означает отсутствие террористической угрозы. Конечно, сегодня мы понимаем, что враг будет всячески препятствовать развитию региона, службы безопасности ЛНР прилагают максимум усилий, чтобы избежать террористических атак", - сказал он.

Союзные силы освободили Лисичанск - последний крупный город в ЛНР - от украинских войск 3 июля, после чего министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении республики. 

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