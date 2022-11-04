ЛНР одновременно с другими регионами России начнет подготовку к выборам в 2023 году

Единый день голосования пройдет 10 сентября

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Луганская Народная Республика (ЛНР) начнет готовиться к единому дню голосования 10 сентября 2023 года одновременно с другими регионами. Об этом заявил ТАСС председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин.

"Согласно федеральному законодательству РФ, так как Луганская Народная Республика - это субъект России, начало подготовки к выборам будет дано вместе со всеми субъектами, чтобы провести голосование в единый день в сентябре 2023 года", - сказал он.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что 20 глав субъектов РФ будут избраны в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Также, по словам Памфиловой, ожидаются 16 избирательных кампаний по выборам депутатов законодательных собраний регионов, одна кампания главы муниципального образования административного центра (столицы) субъекта РФ - Хабаровск, 12 кампаний по выборам депутатов законодательных (представительных органов) административных центров (столиц) субъектов.