Медведев: Россия сражается за свою землю и своих людей, ее дело правое и она победит

По словам замглавы Совбеза, он не сожалеет, что Россию покинули "испугавшиеся партнеры", "трусливые предатели и алчные перебежчики"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россия сражается против "умирающего мира" за священную для нее землю и живущих на ней людей, ее оружие - правда. Об этом написал в пятницу зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале по случаю отмечаемого 4 ноября Дня народного единства.

"За что мы воюем? Россия - огромная и богатая страна. Нам не нужны чужие территории, у нас всего в достатке. Но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим. Мы защищаем наших людей. Мы воюем за всех своих, за свою землю, за свою тысячелетнюю историю", - отметил Медведев в публикации под названием "Почему наше дело правое".

Говоря о противнике, зампред СБ РФ подчеркнул: "мы сражаемся против тех, кто ненавидит нас, кто запрещает наш язык, наши ценности и даже нашу веру, кто насаждает ненависть к истории нашего Отечества. Против нас сегодня часть умирающего мира". К обитателям последнего он причислил "кучку безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ", а также "лающих собак из западной псарни" и прочих представителей "распавшейся западной империи". "У них нет веры и идеалов, кроме выдуманных ими же похабных привычек и насаждаемых ими стандартов двоемыслия, отрицающих дарованную нормальным людям мораль. Поэтому, поднявшись против них, мы приобрели сакральную мощь", - считает Медведев.

Россия, продолжил автор, долго молчала, потому что была слаба и опустошена безвременьем, а с сейчас стряхнула "липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий". Этого пробуждения ждали другие страны, которые тоже скоро "проснутся окончательно". "И когда трухлявый мировой порядок рухнет, он погребет под многотонным спудом своих обломков всех его надменных жрецов, кровожадных адептов, глумливых прислужников и бессловесных манкуртов", - написал зампред СБ РФ.

"У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача", - отметил также Медведев. По его словам, священная цель - "остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал", "ибо его цель - погибель", а "наша цель - жизнь". "Его оружие - затейливая ложь. А наше оружие - правда. Именно поэтому наше дело правое. Именно поэтому победа будет за нами! С праздником!" - заключил зампред СБ РФ.

Он заявил, что не сожалеет о том, что Россию покинули "испугавшиеся партнеры", "трусливые предатели и алчные перебежчики".

"Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики - пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище", - написал он.

Говоря о прежних друзьях России, политик констатировал, что "от нас отказались некоторые испугавшиеся партнеры". "Плевать на них. Значит, они были нам не друзья, а просто случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели", - вынес вердикт он.